Poursuite du rebond en Europe

Objectif de cours : 6983 PTS

La bourse de Paris a repris de la hauteur hier tout au long de la séance, avec un gain de 1.48% à 6865 points, rassurée par les résultats encourageants d'une étude qui met en évidence que le variant Omicron pourrait provoquer des formes moins graves de Covid-19 que d'autres variants connus.

Hormis Hermès (-3%), Eurofins (-2.8%) et Cap Gemini (-0.6%), toutes les autres composantes du CAC40 ont regagné du terrain. Unibail a signé la plus forte hausse (+6.6%), suivie par Worldline (+5.4%), Safran (+5.2%) et Airbus (+4.3%). En ordre dispersé à l'ouverture, les indices américains ont également repris de la hauteur en deuxième partie de séance. Le Dow Jones a gagné 1.87% à 35227 points, le S&P500 s'est adjugé 1.17% à 4591 points et le Nasdaq100 0.85%.



Le CAC40 devrait ainsi poursuivre sur sa lancée, les contrats Futures suggérant une hausse initiale de 0.8%.

En données horaires, l'indice parisien devrait confirmer son mouvement de reprise en s'affranchissant dès l'ouverture des 6900 points. Une confirmation de ce signal militerait pour une poursuite du mouvement en direction des 6983 points. Un biais haussier restera donc privilégié tant que l'indice demeure au-dessus des 6840 points. Sur le plan macroéconomique, les opérateurs prendront connaissance à 11h de l'indice Zew Allemand ainsi que du PIB pour la zone euro, avant la productivité et la balance commerciale américaine à 14h30.

