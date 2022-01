Poursuite du rebond en Europe avant l'inflation américaine 12/01/2022 | 08:00 Laurent Polsinelli 12/01/2022 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Dans l'attente de l'indice CPI aux Etats-Unis qui sera dévoilé à 14h30 et du coup d'envoi de la saison des résultats, avec les bancaires américaines vendredi, le CAC40 a repris des couleurs hier et terminé en hausse de 0.95% à 7183 points.

Les opérateurs ont notamment été rassurés par les propos de Jerome Powell qui a indiqué que le marché de l'emploi s'est repris incroyablement vite et que l'économie américaine n'a plus besoin d'une politique monétaire ultra-accommodante, justifiant les prochaines hausses de taux et la réduction du bilan de la Fed.



Sur le front des valeurs, Saint Gobain a gagné 3.4%, Cap Gemini 3.2%, Alstom 3% et Kering 2.3%, tandis que Safran et Renault ont perdu respectivement 1.5% et 1.2%.



Les indices américains ont eux aussi repris de la hauteur dans le sillage des valeurs technologiques. Le Nasdaq100 a récupéré 1.47%, le S&P500 a gagné 0.92% à 4713 points et le Dow Jones, 0.51% à 36252 points.



L'indice parisien devrait ainsi poursuivre son mouvement de rattrapage, avec un gain de 0.7% à l'ouverture.

En Chine, les indices CPI et PPI étaient sous les attentes (+1.5% et +10.3% contre 2.3% et 12.9% précédemment).



Techniquement, le CAC40 devrait ouvrir en gap haussier ce matin et tester dans la foulée les 7245 points. La réaction de l'indice dans cette zone de cours devrait être déterminante. Le franchissement de ce niveau libèrerait un nouveau potentiel d'appréciation en direction des 7265/7300 points. En cas d'échec, on pourra au contraire s'attendre au comblement au moins partiel du gap de ce matin.

© Zonebourse.com 2022

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.