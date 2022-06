Poursuite du rebond en attendant le NFP 03/06/2022 | 08:03 Laurent Polsinelli 03/06/2022 | 08:03 Envoyer par e-mail :

Après deux séances de forte baisse, en raison des craintes liées à la poussée de l'inflation, la bourse de Paris a repris des couleurs hier et terminé en hausse de 1.33% à 6504 points, profitant de quelques achats à bon compte.

Saint Gobain a gagné 4.79%, Alstom 4.59%, L'Oréal 3.12% et Danone 2.96% tandis qu'Unibail a cédé 2.28% et Orange 0.74%.



Les publications macroéconomiques du jour étaient globalement décevantes. Aux Etats-Unis, l'enquête ADP a fait état de seulement 128K créations d'emplois dans le privé (consensus 295K et 202K le mois dernier). La production industrielle recule de 7.3% et les commandes industrielles progressent de 0.3% (1.8% précédemment). Les inscriptions hebdomadaires au chômage sont néanmoins ressorties à 200K (211K la semaine passée).

En zone euro, l'indice PPI progresse de 1.2% (contre 5.3% le mois dernier). Après un début de séance baissier, les indices américains ont également repris de la hauteur dans le sillage des valeurs technologiques. Le Dow Jones a clôturé en hausse de 1.33% à 33248 points, le S&P500 s'est adjugé 1.84% à 4176 points et le Nasdaq100 2.75%. L'attention devrait se porter aujourd'hui sur l'indice Final PMI services en zone euro ainsi que les ventes au détail, mais surtout sur le rapport mensuel sur l'emploi américain à 14h30. Le consensus table sur un taux de chômage à 3.5%, avec 325K créations d'emplois et un salaire horaire en hausse de 0.4%. L'indice Final PMI services et l'ISM services seront ensuite dévoilés à 15h45 et 16H.

Dans cette attente, le CAC40 devrait poursuivre sur sa lancée et ouvrir en hausse de 0.6%.



Graphiquement, le marché parisien rebondit après le test des 6410 points. Ce dernier devrait tester à l'ouverture la zone des 6540 points. Au-dessus de ces niveaux, les 6580/6600 points seraient de nouveau en ligne de mire.

