Poursuite du rebond en vue 30/09/2021 | 08:02 Laurent Polsinelli 30/09/2021 | 08:02 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : Positive au dessus de 6538 PTS

Objectif de cours : 6600 PTS

Portée par l'aéronautique, la santé et les banques, la bourse de Paris a repris un peu de hauteur hier, aidée également par une légère détente du marché obligataire.

A la clôture, le CAC40 s'adjugeait 0.83% à 6560 points.

Du côté des valeurs, Airbus a grimpé de 3.5%, Safran s'est adjugé 2.6%, Sanofi 2.4% et Société Générale 2.2%. A l'opposé, Unibail ferme la marche, avec une baisse de 2%, suivie par Vivendi, avec -1.5% et Total (-1.35%).



La hausse de 8.1% des ventes de logements en cours n'a pas permis à Wall-Street de redresser la barre, les principaux indices ayant terminé en ordre dispersé. Le Nasdaq100 a perdu 0.12% tandis que le Dow Jones grappille 0.26% à 34390 points et le S&P500 0.16% à 4359 points.



Le CAC40 devrait néanmoins poursuivre son mouvement de reprise ce matin, comme le suggèrent les contrats Futures en hausse de 0.6%, notamment après un indice PMI services meilleur que prévu en Chine (53.2 contre 47.5 le mois dernier). L'indice PMI manufacturier est en revanche ressorti à 49.6 (50.1 précédemment).



Techniquement, le marché parisien est en phase de reprise. Le débordement des 6582 points aujourd'hui semble de bon augure pour une poursuite du mouvement en direction des 6600 points voire 6635 points.

Les opérateurs connaissance aujourd'hui du taux de chômage en zone euro puis du PIB américain, des inscriptions hebdomadaires au chômage et de l'indice PMI de Chicago.





© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.