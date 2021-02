Poursuite du rebond en vue à Paris 02/02/2021 | 08:02 Laurent Polsinelli 02/02/2021 | 08:02 Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5396 PTS/ 5510 PTS

Le CAC40 a récupéré hier une partie de ses pertes de vendredi, en clôturant en hausse de 1.16% à 5461 points, porté par les espoirs d'une accélération de la campagne de vaccination en Europe, alors que le laboratoire BioNTech a promis lundi de livrer à l'union européenne jusqu'à 75 millions de doses supplémentaires du vaccin de Pfizer au second trimestre. AstraZeneca devrait par ailleurs livrer 9 millions de doses de vaccins supplémentaires au premier trimestre, n'aillant pour le moment pu garantir que 25% des 100 millions de doses promises.



Outre-Atlantique, portés notamment par les valeurs technologiques, les indices ont nettement progressé, malgré les blocages au sujet du plan de relance américain, des sénateurs républicains ayant exhorté le président américain à revoir nettement à la baisse le montant du projet.

Le Dow Jones a clôturé en hausse de 0.76% à 30211 points, le S&P500 a gagné 1.61% à 3773 points et le Nasdaq100 s'est adjugé 2.55%.



Aujourd'hui, le marché parisien devrait ainsi poursuivre sur sa lancée, avec un gain initial de 0.6%.



Techniquement, le CAC40 est en phase de reprise depuis son test des 5400 points. L'indice devrait tester aujourd'hui la zone des 5510 points, plus hauts de jeudi dernier. Au-dessus de ce niveau, on pourra tabler sur un retour vers les 5550 points.

