Poursuite du rebond, les yeux rivés sur la Réserve Fédérale

A l'issue d'une séance très volatile, le CAC40 a terminé en hausse de 0.74% à 6837 points hier, alourdi en deuxième partie de journée par la forte baisse initiale de Wall-Street.

Du côté des valeurs, Unibail a repris 3.38%, BNP Paribas 3.26%, Renault 3.15% et Société Générale 2.97%, tandis que Téléperformance a encore perdu 1.66%, Pernod Ricard 1.22% et Eurofin 1.17%.



En attendant le verdict de la Fed sur les taux et la conférence de presse de Jerome Powell, les indices américains ont quant à eux réduit leurs pertes. Le Dow Jones s'est finalement effrité de 0.19% à 34297 points, le S&P500 a perdu 1.22% à 4356 points et le Nasdaq100 2.48%.



Le CAC40 devrait ainsi poursuivre son mouvement de reprise aujourd'hui, avec un gain initial de 0.8%, tutoyant à l'ouverture le seuil des 6900 points.

Comme évoqué hier, en données horaires, la dynamique reste baissière sous les 6940 points et seul le dépassement de ce niveau autoriserait une reprise de plus forte ampleur en direction des 7015 points voire 7070 points par extension.

