Poussé par les rachats

Objectif de cours : 6520 PTS

L’extension perdure sur la place parisienne avec une hausse additive du CAC40 de 0.70% à mi-journée, proche des 6510 points. Le mouvement se veut une nouvelle fois violent et le stress n’aura en fait duré que 24 heures. Les valeurs cycliques conservent les meilleures places dans le classement intraday avec des avancées significatives sur Publicis Groupe (3.9%) et Airbus (2.5%). Cet après-midi, les opérateurs prendront connaissance à 14h30 des inscriptions au chômage et de la conférence de presse de la BCE puis à 16h30, de la confiance des consommateurs. L’effet catapulte caractérise cette relance dynamique de l’indice. Depuis le point bas des 6250 points, c’est plus de 250 points gagnés en trois jours sans un seul repli marqué. Les vendeurs à découvert ont du largement se racheter ou réduire leur couverture au fil de la hausse. La prochaine résistance se situe à 6520 points avant de viser une accélération sur 6570 points. Il n’y aura aucune dégradation indicielle tant que les cours se maintiendront au-dessus des 6400 points.

