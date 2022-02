Poutine fait vacciler la planète 28/02/2022 | 09:02 Laurent Polsinelli 28/02/2022 | 09:02 Envoyer par e-mail :

Déjà chahutées ces dernières semaines par les pressions inflationnistes et les craintes de durcissement plus brutal des politiques monétaires des banques centrales, les places financières connaissent actuellement une période de très forte volatilité en raison de l'intensification des tensions géopolitiques.

Malgré des tentatives de résolution diplomatique du conflit, l'invasion de l'Ukraine par la Russie a jeté le froid, l'offensive se poursuit mais la riposte s'organise, que ce soit avec la population ukrainienne ou l'avalanche de sanctions économiques mises annoncées par l'occident.



En attendant de connaître la trajectoire de la Fed et de la BCE, la volatilité devrait perdurer au gré de l'évolution de la situation géopolitique. Il convient donc de rester prudent.



Graphiquement, le CAC40 suit désormais une dynamique baissière en données journalières sous les 6980 points, zone de convergence avec la moyenne mobile à 50 jours. A court terme, on attendra la sortie des 6455/6980 points pour avoir plus de visibilité sur l'orientation à venir.

