Powell fait trébucher Wall Street

En attendant la décision de la Fed sur les taux, la bourse de Paris a cédé du terrain hier, impactée par les technologiques et le luxe, après la publication de l'enquête ADP (239K créations de postes contre 192K précédemment), de nature à remettre en cause les espoirs d'un ralentissement de la hausse des taux par la Réserve Fédérale. L'indice parisien a finalement clôturé en baisse de 0.81% à 6276 points.



Côté valeurs, Michelin a gagné 1.11%, Dassault Systèmes 1.05% et Carrefour 1.02% tandis que Cap Gemini a perdu 3.31%, L'Oréal 3.01%, LVMH (2.17% et Safran 1.83%.



Comme attendu, la Fed a une nouvelle fois relevé de 75 points de base son taux directeur et suggéré qu'un possible ralentissement pourrait intervenir dès la prochaine réunion. Ces annonces ont été dans un premier bien accueillies mais les propos de Jerome Powell ont ensuite jeté le froid.

Ce dernier a indiqué qu'il demeurait une importante incertitude sur le niveau que doit atteindre l'objectif de taux des fonds fédéraux et que cet objectif pourrait être plus élevé que prévu. Il semble par ailleurs très prématuré de penser à une pause.

Les indices américains ont très rapidement trébuché, à l'image du Nasdaq100 qui a clôturé en forte baisse de 3.39%. Le S&P500 a perdu 2.5% et le Dow Jones 1.55%.

Dans le sillage de Wall Street et de la contraction de l'activité dans les services en Chine (PMI Caixin à 48.4 contre 49.3 le mois dernier), le CAC40 devrait ainsi ouvrir en repli de 0.9% aujourd'hui.

De nombreuses statistiques seront dévoilées de part et d'autre de l'Atlantique avant le rapport mensuel sur l'emploi américain demain.

Les opérateurs prendront connaissance du taux de chômage en zone euro à 11h (consensus 6.6%) puis des inscriptions hebdomadaires au chômage, de la balance commerciale et de la productivité à 13h30. A 14h45, sera dévoilé l'indice Final PMI services, avant l'ISM services et les commandes industrielles à 15h.

La banque d'Angleterre rendra également son verdict sur les taux à 13h.



En données horaires, le CAC40 amorce un mouvement de consolidation. Un biais baissier reste pour le moment privilégié sous les 6330 points (moyenne mobile à 20 heures) avec les 6229/6183 points en ligne de mire.