Powell rassure encore 08/02/2023 | 08:00 Laurent Polsinelli 08/02/2023 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 7104 PTS/ 7182 PTS

En attendant l'intervention de Jerome Powell, le CAC40 a consolidé sans réelle intensité hier et clôturé en baisse de 0.07% à 7132 points.



Du côté des valeurs, Renault s'est adjugée 4.35%, Total 3.38% dans le sillage des cours pétroliers, Sanofi a gagné 2.8%, BNP Paribas 2.62% et Société Générale 1.71% tandis que Carrefour a perdu 4.98%, Eurofins 4.56%, Airbus 2.97% et Pernod Ricard 1.9%.



Wall-Street redoutait un ton plus ferme de Jerome Powell suite aux très bons chiffres du marché de l'emploi de vendredi dernier, mais le président de la Fed a réitéré que l'inflation commençait à redescendre et que la lutte était loin d'être terminée, justifiant ainsi de nouveaux relèvements de taux dans les mois à venir.

Réagissant d'abord de manière négative, les indices américains ont rapidement repris le chemin de la hausse, terminant sur leurs plus hauts du jour. Le Dow Jones a gagné 0.78% à 34156 points, le S&P500 a engrangé 1.29% à 4164 points et le Nasdaq100 2.12%.



Le CAC40 devait ainsi reprendre des couleurs aujourd'hui, les contrats Futures suggérant une hausse initiale de 0.6%.

La séance sera peu chargée en statistiques, avec les stocks des grossistes à 16h et les stocks pétroliers à 16h30 mais plusieurs membres de la Fed interviendront à leur tour dans l'après-midi.



Techniquement, pas de changement majeur. L'indice parisien poursuit son mouvement de consolidation horizontale. Seule la rupture de la zone des 7100 points militerait pour des dégagements plus marqués en direction des 7059/7011 points. Pour l'heure, il pourrait de nouveau tutoyer les 7200 points.

© Zonebourse.com 2023 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.