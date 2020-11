Prises de bénéfices à Paris 12/11/2020 | 08:02 Laurent Polsinelli 12/11/2020 | 08:02 Envoyer par e-mail :

Opinion : Négative sous les 5465 PTS

Objectif de cours : 5400 PTS

Les espoirs d'un vaccin contre la Covid-19 ont encore soutenu la tendance hier en Europe, le CAC40 ayant terminé en hausse de 0.48% à 5445 points, soutenu également par les propos de Christine Lagarde qui estime que le soutien monétaire reste pleinement nécessaire. Après la forte progression de ces dernières séances, les valeurs bancaires, les foncières les pétrolières ont notamment subi quelques prises de bénéfices (Unibail -6.3%, Société Générale -3.7%, BNP Paribas -2.6%..) au profit de la santé et des titres à caractère plus défensif.



Outre-Atlantique, le Dow Jones a marqué une pause, perdant 0.08% à 29397 points à la clôture tandis que les valeurs technologiques ont rebondi, le Nasdaq100 ayant engrangé 2.31% à 11892 points. Le S&P500 a, quant à lui, gagné 0.77% à 3572 points.



Ce matin, après trois séances consécutives de forte hausse et plus de 20% de progression depuis fin octobre, le CAC40 devrait subir quelques dégagements, les contrats Futures s'inscrivant en baisse de 0.7%.

Outre la production industrielle en zone euro (11h) et les quelques statistiques américaines, les opérateurs prêteront attention aux interventions de Christine Lagarde et Jerome Powell à 17h45 puis le point du Premier ministre, Jean Castex, à 18h au sujet de la pandémie et des mesures de confinement en France.



En données horaires, la tendance reste haussière au-dessus des 5400 points, zone de convergence avec la moyenne mobile à 20 heures. L'enfoncement de ce niveau, qui pourrait être testé aujourd'hui, militerait pour l'amorce d'une consolidation avec les 5320 points comme premier objectif baissier. 12/11/2020 | 08:02 Laurent Polsinelli

