Prises de bénéfices à Paris

L'optimisme est resté de mise hier en Europe, à l'image du CAC40 qui a terminé en hausse de 0.68% à 6907 points, un niveau inédit depuis février dernier. Les opérateurs continuent de saluer la réouverture de la Chine, le ralentissement de l'inflation en zone euro et aux Etats-Unis, privilégiant le scénario d'un atterrissage en douceur de l'économie américaine, alors que le marché de l'emploi reste robuste.



Du côté des valeurs, STM a engrangé 5.16%, Eurofins 4.5%, Carrefour 4.4%, Unibail 2.76%, Schneider Electric 2.06% et L'Oréal 2.02% tandis que Société Générale a perdu 1.72%, Renault 1.54%, Thalès 1.16% et Alstom 1.04%. Bien orientés en début de journée, les indices américains ont finalement terminé en ordre dispersé, en attendant le coup d'envoi de la saison des résultats et les données sur l'inflation américaine en fin de semaine.

Le Dow Jones a terminé en baisse de 0.34% à 33517 points, le S&P500 a cédé 0.08% à 3892 points mais le Nasdaq100 s'est adjugé 0.62%.



Ce matin, le CAC40 devrait ainsi subir quelques prises de bénéfices, comme le suggèrent les contrats Futures en baisse de 0.5%.

En données horaires, la tendance demeure positive au-dessus des 6850 points, zone de convergence avec la moyenne mobile à 20 heures. Seul l'enfoncement de ce niveau militerait pour des dégagements plus marqués qui pourraient ramener l'indice vers les 6800 points dans un premier temps.

