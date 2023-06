Après le statu quo de la Fed mercredi, la hausse de 25 points de base des taux par la BCE, la bourse de Paris a terminé en forte hausse de 1.34% à 7388 points vendredi pour la compensation, portée par les valeurs du luxe et les espoirs de nouvelles mesures de relance en Chine.

Sur le front des valeurs, ArcelorMittal s'est adjugée 4.77%, Essilor 3.84%, LVMH 2.95%, Thalès 2.23% et Kering 2.19% tandis que Schneider Electric a perdu 0.97%, Worldline 0.74% et Axa 0.66%.



Bien orientés à l'ouverture, les indices américains ont quant à eux clôturé en légère baisse, suite à quelques prises de bénéfices sur le compartiment des technologiques. Le Dow Jones a perdu 0.32% à 34299 points, le S&P500 a cédé 0.37% à 4409 points et le Nasdaq100 0.67%.



Le CAC40 devrait ainsi subir quelques dégagements ce matin, comme le suggèrent les contrats Futures en baisse de 0.5%.

En données horaires, l'indice parisien devrait tester à l'ouverture la zone des 7359 points. L'enfoncement de ce niveau militerait pour l'amorce d'une consolidation en direction des 7313 points dans un premier temps.