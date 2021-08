Prises de bénéfices attendues à Paris 16/08/2021 | 08:00 Laurent Polsinelli 16/08/2021 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 6855 PTS

Après avoir inscrit un nouveau record annuel vendredi à l'heure du déjeuner à 6913 points, la bourse de Paris a quelque peu réduit ses gains suite aux mauvaises statistiques américaines, clôturant en hausse de 0.2% à 6896 points.

L'indice des prix à l'importation est ressorti en hausse de 0.3% aux Etats-Unis (consensus 0.6%) et l'indice du Michigan retombe à 70.2 (81.2 précédemment).



Les indices américains ont néanmoins clôturé dans le vert, soutenus par le repli des rendements obligataires. Le Dow Jones a gagné 0.04% à 35515 points, le S&P500 s'est adjugé 0.16% à 4468 points et le Nasdaq100 0.32%.



Le CAC40 devrait néanmoins subir quelques dégagements ce lundi, dans le sillage des places asiatiques, avec la situation sanitaire préoccupante au Japon et des statistiques chinoises sous les attentes.

La production industrielle progresse de seulement 6.4% (8.3% le mois dernier), les ventes au détail sont en hausse de 8.5% (12.1% précédemment) et le taux de chômage remonte légèrement à 5.1%.

Il y aura peu de chiffres au programme aujourd'hui, avec seulement l'indice Empire State manufacturier à 14h30 (consensus 28.9).



Techniquement, la tendance demeure haussière en données horaires au-dessus des 6855 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 50 heures. Sous ce niveau, il faudrait s'attendre à des prises de bénéfices plus marquées en direction des 6800 points.

