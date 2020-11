Prises de bénéfices en Europe 06/11/2020 | 11:02 Par Laurent Polsinelli 06/11/2020 | 11:02 Envoyer par e-mail :

Opinion : Négative sous les 5000 PTS

Objectif de cours : 4850 PTS

Après cinq séances consécutives de hausse et un début de journée positif, la bourse de Paris subit désormais quelques prises de bénéfices, dans l'attente du rapport mensuel sur l'emploi américain. Les opérateurs ont acté de la victoire imminente de Joe Biden à la présidentielle américaine et du statu quo de la Fed, laquelle reste néanmoins prête à accroître son soutien monétaire si nécessaire.

Le CAC40 cède désormais 1.11% à 4928 points et les contrats Futures américains reculent de 1.2%.



Du côté des statistiques, à 14h30, le rapport mensuel sur l'emploi devrait faire état d'un taux de chômage à 7.7%, avec 595K créations d'emplois et un salaire horaire en hausse de 0.2%. Les stocks de commerce de gros seront ensuite publiés à 16h.



En données horaires, le CAC40 revient tester la zone des 4924 points évoquée ce matin. L'enfoncement de ce niveau militerait pour l'amorce d'une consolidation avec les 4850/4820 points comme premiers objectifs. 06/11/2020 | 11:02 Par Laurent Polsinelli

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.