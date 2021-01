Prises de bénéfices en Europe 11/01/2021 | 11:16 Laurent Polsinelli 11/01/2021 | 11:16 Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5650 PTS/ 5730 PTS

La propagation rapide du variant britannique du coronavirus et les tensions politiques aux Etats-Unis, avec une possible procédure de destitution à l'encontre de D. Trump, engendrent des prises de bénéfices en Europe.

Dans l'attente des premiers résultats trimestriels, le CAC40 s'inscrit actuellement en baisse de 0.6% à 5672 points.

L'indice S&P500 qui avait signé un nouveau record absolu, est quant à lui attendu en repli de 0.5%. Aucune statistique majeure ne sera par ailleurs dévoilée en deuxième partie de séance.



Du côté des valeurs, STM, Airbus et Teleperformance surnagent, avec des gains respectifs de 1.7%, 0.95% et 0.92%, tandis que l'automobile signe la plus mauvaise performance, à l'image de Renault (-2.48%) ou Peugeot (-2.31%).



Graphiquement, pas de changement, le CAC40 consolide horizontalement à proximité de ses points hauts. Seul la rupture des 5650 points militerait pour une poursuite des dégagements avec, dans cette hypothèse, les 5600 points en ligne de mire.

