Prises de bénéfices en Europe, les résultats déçoivent

Objectif de cours : 7495 PTS

La bourse de Paris subit quelques prises de bénéfices aujourd’hui, les opérateurs sanctionnant plusieurs publications d’entreprises.

L’indice parisien cède actuellement 0.37% à 7521 points et les contrats Futures américains laissent présager d’une baisse initiale de 0.8% pour le S&P500.



Du côté des valeurs, l’automobile pèsent sur la tendance. Renault recule de 7.5%, Stellantis cède 5.3%, STM 3.3%, Worldline 2.3% et Michelin 2.1%.

Peu de titres surnagent. Thalès gagne 0.6%, LVMH et Thalès 0.5%, Crédit Agricole 0.4%.



Sur le plan macroéconomique, la balance commerciale de la zone euro est ressortie à -0.1B contre -11.6B le mois dernier. Les minutes de la BCE seront publiées à 13h30 avant les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis et l'indice PhillyFed à 14h30. A 16h, les opérateurs prendront connaissance des ventes de logements existants ainsi que des indicateurs avancés et plusieurs membres de la Fed s'exprimeront dans la soirée. En données horaires, le CAC40 montre quelques signes d’essoufflement. Comme évoqué dernièrement, l’enfoncement de la zone des 7495 points militerait pour l’amorce d’une consolidation plus marquée avec les 7450/7432 points comme premiers objectifs baissiers.

