Prises de bénéfices en attendant l'inflation américaine

Après trois séances de rebond et un plus haut à 7169 points ce matin, le CAC40 subit quelques prises de bénéfices, dans un contexte de prudence avant l'inflation américaine. L'indice parisien cède désormais 0.17% à 7118 points tandis que le S&P500 recule de 0.2% en préouverture.



Du coté des valeurs, Unibail bondit de 8%, Société Générale progresse de 4.1%, Thalès de 2.6% et Crédit Agricole grimpe de 1.7%.

A l'opposé, ArcelorMittal cède 3.2%, L'Oréal 3% et Legrand 2.2%.



Sur le plan macroéconomique, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont anticipées à 227K à 14h30 et l'indice CPI en hausse de 0.4% (0.5% le mois dernier). Le budget de l'Etat sera dévoilé à 20h.



Techniquement, le CAC40 conserve une dynamique positive en données horaires au-dessus des 7085 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures ainsi qu'à la borne haute d'un gap ouvert hier. Seul un retour sous ce niveau militerait pour des dégagements plus marqués en direction des 7000 points.

