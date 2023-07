Après sa forte hausse de la veille, le CAC40 subit quelques dégagements aujourd'hui, pénalisé par quelques résultats sanctionnés et l'attitude un peu moins accommodante de la BoJ. L'indice parisien recule actuellement de 0.4% à 7431 points et le S&P500 gagne 0.3% en préouverture.



Sur le front des valeurs, Téléperformance récupère 4.5%, Bouygues 2.8%, Airbus 2.5% et Hermès 1.9% alors que Cap Gemini décroche de 7.1%, STM perd 3.3%, Unibail 2.9% et Sanofi 2.7%.



Concernant les statistiques, les opérateurs attendent à 14h30 l'indice Core PCE, les dépenses et revenus des ménages puis à 16h l'indice du Michigan.



En données horaires, la tendance demeurera haussière tant que l'indice se maintient au dessus des 7400 points. Seul un retour sous ce niveau militerait pour des dégagements plus marqués en direction des 7340/7315 points.