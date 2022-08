Proche d'une résistance charnière 09/08/2022 | 07:52 Laurent Polsinelli 09/08/2022 | 07:52 Envoyer par e-mail :

Pour le moment, plus de 87% des sociétés du S&P500 ont dévoilé leurs résultats pour le second trimestre et 75% d'entre elles ont dépassé les attentes. Les bénéfices sont en moyenne supérieurs de 3.4% aux estimations (données Factset).

En France, la tendance a été soutenue par le net rebond des valeurs du luxe, des technologiques et de l'automobile.



Sur le dernier mois glissant, Hermès engrange ainsi près de 27%, Renault 22%, Worldline et STM 21.3% et Stellantis 18.4%. Seules quelques valeurs à caractère défensif cèdent du terrain sur cette même période. Orange recule de 5%, Carrefour de 3.6% et Eurofins de 3.5%.



L'attention devrait rester focalisée sur l'inflation durant cette période estivale, en attendant les prochaines décisions des banquiers centraux en septembre, lesquelles pourraient de nouveau être source de volatilité pour les places financières.



Graphiquement, le CAC40 est en phase de reprise, après une brève incursion sous les 5800 points. En données journalières, la dynamique est positive au-dessus des 6250 points, niveau coïncidant avec la moyenne mobile à 20 jours. L'indice teste actuellement une zone de résistance majeure située vers 6560 points. La réaction dans cette zone devrait être déterminante. Son franchissement libèrerait un nouveau potentiel d'appréciation en direction des 6790/6800 points. En cas d'échec, on pourra au contraire s'attendre à un probable retour sur les 6340/6300 points.

