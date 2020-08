Proche de l'équilibre à l'ouverture Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 14/08/2020 | 08:00

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5010 PTS/ 5100 PTS

Malgré des statistiques américaines meilleures que prévu (inscriptions au chômage à 963K et prix à l’importation en hausse de 0.7%), la bourse de Paris a accentué ses pertes hier après-midi dans le sillage de Wall-Street. Le CAC40 a ainsi clôturé en repli de 0.61% à 5042 points, après 4 séances consécutives de hausse. Les indices américains continuent quant à eux d’évoluer de manière erratique. Après +2.59% mercredi, le Nasdaq100 a gagné 0.19% alors que le S&P500 et le Dow Jones ont perdu respectivement 0.2% et 0.29%.

Les craintes sanitaires continuent d'assombrir les perspectives de reprise économique tandis que l'absence de consensus entre les démocrates et les républicains sur le nouveau plan de relance et les tensions sino-américaines incitent les opérateurs à limiter les initiatives. Ce matin, le CAC40 est attendu non loin de l'équilibre pour cette dernière séance de la semaine.



Graphiquement, après avoir tutoyé les 5100 points en milieu de semaine, le marché parisien amorce un mouvement de consolidation et pourrait revenir au contact des 5000/5010 points. Il faudra attendre la sortie des 5000/5100 points pour avoir plus de visibilité sur l'orientation à venir.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.