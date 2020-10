Proche de l'équilibre à l'ouverture Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4950 PTS/ 5000 PTS

Après avoir frôlé les 5000 points hier en début d’après-midi, sur fond d’optimisme concernant les négociations au Congrès américain sur le plan de relance, la bourse de Paris a légèrement réduit son avance et terminé en hausse de 0.66% à 4979 points.



Portés à l’ouverture par les valeurs technologiques, à l’image du Nasdaq100 qui performait de plus de 1.5%, les indices américains ont accentué leur progression en deuxième partie de séance, tandis que les Démocrates et les Républicains doivent se rencontrer cette semaine pour débattre du plan de 1800 milliards de dollars attendu depuis août. Le Dow Jones a gagné 0.88% à 28837 points, le S&P500 s'est adjugé 1.64% à 3534 points et le Nasdaq100 s'est envolé de 3.09%, grâce aux Gafam. (Apple +6.3%, Amazon +4.7%, Microsoft +2.6%, Alphabet +3.6% et Facebook +4.3%).



Aujourd'hui, dans l'attente du coup d'envoi de la saison des résultats, avec Johnson & Johnson, JPMorgan, et Citigroup, le CAC40 devrait débuter la séance non loin de l'équilibre. Graphiquement, la tendance demeure haussière en données horaires au-dessus des 4950 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. On attendra désormais la sortie des 4950/5000 points pour avoir des indications sur l'orientation à venir.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020

