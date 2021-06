Proche de l'équilibre à l'ouverture 02/06/2021 | 08:00 Laurent Polsinelli 02/06/2021 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Porté par de bonnes statistiques, le CAC40 a inscrit un nouveau record hier à 6521 points, avant de subir quelques dégagements avec l'orientation hésitante de Wall Street. Grâce à la forte progression des pétrolières, de l'automobile et des banques, le marché parisien a terminé en hausse de 0.66% à 6489 points.

L'indice PMI manufacturier est ressorti à 63.1 en zone euro (62.1 aux Etats-Unis), tandis que l''indice CPI progresse de 2%.

Outre-Atlantique, l'ISM manufacturier grimpe à 61.2 (contre 60.8 le mois précédent).



Parmi les valeurs, Total Energie signe la plus forte hausse (+2.41%), dans le sillage des cours pétroliers, suivie par ArcelorMittal (+2.4%) et Publicis (+2.34%). A l'opposé, Atos recule de 1.53% et Sanofi perd 1.28%.



Début de mois plus prudence pour les indices américains, qui terminent en ordre dispersé. Le Dow Jones a grappillé 0.13% à 34575 points mais le S&P500 s'effrite de 0.05% à 4202 points et le Nasdaq100 perd 0.23%. Ce matin, le CAC40 devrait débuter la séance à proximité de l'équilibre, en attendant la publication de l'indice PPI pour la zone euro à 11h (consensus 0.9%). Le Livre Beige de la Fed sera dévoilé à 20h.



Techniquement, la dynamique est positive sur les différentes échelles de temps. Toutefois un retour sous les 6463 points militerait pour l'amorce d'une consolidation avec les 6420 points comme premier objectif baissier.





© Zonebourse.com 2021

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.