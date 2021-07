Proche de l'équilibre à l'ouverture 29/07/2021 | 08:00 Laurent Polsinelli 29/07/2021 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : Positive au dessus de 6568 PTS

Objectif de cours : 6637 PTS

En attendant le verdict de la Réserve Fédérale au sujet de l’évolution de sa politique monétaire, le CAC40 a nettement repris des couleurs hier, soutenus par quelques bonnes publications d’entreprises. L’indice parisien a clôturé en forte hausse de 1% à 6597 points.

Renault s’est adjugée 4.5%, Cap Gemini 3.8%, Kering 3.6% et Unibail 3.1% alors qu’Atos a perdu 3.2%.



Concernant les statistiques du jour, les stocks des grossistes progressent de 0.8% (consensus 1.2%) et les stocks pétroliers ont baissé de 4.1M (-2.6M attendu).

Comme anticipé, la Fed a maintenu ses taux inchangés et son programme de rachats d'actifs. Jerome Powell a réitéré que le rétablissement de l'économie était sur la bonne voie, qu'il restait des progrès à accomplir notamment au niveau de l'emploi et que l'inflation resterait transitoire. Aucun calendrier n'a été évoqué au sujet du tapering malgré des divergences d'opinion.

Les indices américains ont gardé une pente ascendante après ces annonces, clôturant en ordre dispersé. Le Nasdaq100 a gagné 0.41% à 15018 points, le S&P500 a terminé en légère baisse de 0.02% à 4400 points et le Dow Jones a perdu 0.36% à 34930 points. Ce matin, le CAC40 devrait ouvrir sans réelle tendance.

Techniquement, la dynamique demeure haussière au-dessus des 6568 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures et les 6637 points sont désormais en ligne de mire.

© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.