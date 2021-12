Proche de l'équilibre à l'ouverture 27/12/2021 | 08:02 Laurent Polsinelli 27/12/2021 | 08:02 Envoyer par e-mail :

En l'absence de nombreux opérateurs, la séance écourtée de Noël s'est soldée par une clôture en baisse de 0.28% à 7086 points pour le CAC40. Les volumes de transaction sont restés anémiques, avec à peine 520 millions d'euros échangés sur les principales composantes de la cote.

Au sein des valeurs, Worldline a gagné 1.21%, STM 1.17% et Publicis 0.99%, signant ainsi les trois plus fortes hausses, tandis que Stellantis a cédé 0.82% et Total Energies 0.76%. En attendant le retour de Wall Street, la prudence devrait rester de mise ce matin en Europe, l'indice parisien demeurant autour de l'équilibre en préouverture. Les initiatives pourraient rester limitées sur fond de craintes persistantes au sujet de la crise sanitaire. En données horaires, la tendance reste haussière au-dessus des 7050 points. Seul un retour sous ce niveau militerait pour quelques prises de bénéfices qui pourraient ramener l'indice vers les 7000/6970 points.

