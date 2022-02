Proche de l'équilibre à l'ouverture 08/02/2022 | 08:00 Laurent Polsinelli 08/02/2022 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 6915 PTS/ 7050 PTS

En l'absence d'actualité majeure hier, la bourse de Paris a repris quelques couleurs, dans le sillage des valeurs liées au matières premières, de la santé et des financières. Le CAC40 a ainsi terminé en hausse de 0.88% à 7012 points.

Arcelor Mittal s'est adjugée 4.12%, Worldline 3.16%, Sanofi 3.11% et Airbus 2.37%, tandis que Publicis a subi quelques prises de bénéfices (-2.41%). Hermès a perdu 2.29% et Alstom 2.21%.



Les propos de Christine Lagarde ont été accueillis sans réelle surprise, la présidente de la BCE ayant indiqué qu'une hausse des taux ne se produira pas avant la fin des achats nets d'actifs et que "tout ajustement de la politique monétaire sera progressif".



Aux Etats-Unis, les grands indices ont globalement terminé dans le rouge, avec les valeurs technologiques. Le S&P500 a perdu 0.37% à 4483 points, le Nasdaq100 0.84%, avec notamment Meta (-5.1%). Le Dow Jones était quant à lui stable à 35091 points.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait ainsi ouvrir sur une note hésitante (+0.1%).

En données horaires, le marché parisien reste enfermé dans la zone des 6914/7150 points. Il faudrait déborder rapidement des 7050 points à court terme pour pouvoir renouer avec la borne haute de ce range.

© Zonebourse.com 2022 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.