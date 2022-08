Proche de l'équilibre à l'ouverture 01/08/2022 | 08:53 Envoyer par e-mail :

Après avoir signé un mois de juillet exceptionnel, la Bourse de Paris a gagné jusqu'à +1.72% la semaine dernière porté notamment par les solides résultats des entreprises, le marché parisien a engrangé près de 9% de gains en juillet.



Aux Etats-Unis, la saison des résultats, quasiment, touche à sa fin, puisque plus de la moitié des composantes de l'indice S&P 500 ont désormais dévoilé leurs comptes trimestriels.



Sur le front des valeurs, Capgemini a gagné 8.58%, Hermès International 7.49%, Renault 5.10, l'Oréal 3.78%, de l'autre côté Vivendi a perdu 7.22%, Thales 2.18%, Essilor Luxottica 1.93% et Sanofi 1.41%.



Le CAC40 devrait débuter la séance non loin de l'équilibre. avec une légère baisse de 0.10%. La prudence régnant en ce premier jour du mois d'août et au début d'une semaine qui sera marquée par la publication vendredi du rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis.



Dans le courant de matinée, seront publiés les indices PMI manufacturiers des grandes économies de la zone euro, puis l'ISM manufacturier américain qui paraîtra dans l'après-midi. En données horaires, le CAC40 continue sa hausse après 3 séances consécutives de forte hausse la semaine dernière. A court terme, on suivra de près la sortie des 6400/6562 points pour agir.

