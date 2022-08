Proche de l'équilibre à l'ouverture 03/08/2022 | 08:36 Eduardo Yusseppe Quiñonez Diaz 03/08/2022 | 08:36 Envoyer par e-mail :

La Bourse de Paris a clôturé en baisse hier de -0.42% à 6409 points hier portée par le déplacement en Asie de la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, qui a ravivé les tensions diplomatiques entre la Chine et les Etats-Unis. Sur le front diplomatique, la Chine a fermement condamné la visite à Taïwan de la présidente de la Chambre américaine des représentants, Nancy Pelosi, qui a salué devant le Parlement à Taipei "l'une des sociétés les plus libres au monde". Sur le front des valeurs, Sanofi a gagné 2.59%, Carrefour 1.48%, Veolia 1.44%, BNP Paribas 1.18%, de l'autre côté Saint Gobain a perdu 2.18%, Michelin 1.94%, Pernod Ricard 1.91% et ArcelorMittal 1.71%. Les contrats Futures indiquent que le CAC40 devrait débuter la séance non loin de l'équilibre avec une légère baisse de 0.08% à 6404 points. Dans le courant de la journée, seront publiés les indicateurs PMI des services pour les principales économies. Il y aura aussi les chiffre de la consommation en Europe (11h00) puis, aux Etats-Unis, l'ISM des services et les commandes industrielles (16h00). En données horaires, le CAC40 continue sa progression. A court terme, on suivra de près la sortie des 6400/6562 points pour agir.

