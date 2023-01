Proche de l'équilibre à l'ouverture 25/01/2023 | 08:01 Laurent Polsinelli 25/01/2023 | 08:01 Envoyer par e-mail :

Les places européennes ont terminé en ordre dispersé mardi, suite à des publications macroéconomiques et de sociétés mitigées, les opérateurs redoutant par ailleurs la fermeté de la BCE, laquelle devrait poursuivre ses resserrements monétaires.

Le CAC40 a quant à lui tiré son épingle du jeu, bénéficiant de la remontée initiale de Wall Street, pour clôturer en hausse de 0.26% à 7050 points.



Du côté des valeurs, Publicis a engrangé 2.96%, Engie 2.79%, Veolia 1.64% et Société Générale 1.62% tandis qu'Essilor a perdu 1.81%, L'Oréal 0.91% et Total 0.86%. Sur le plan macroéconomique, les indices Flash PMI étaient légèrement meilleurs que prévu des deux côtés de l'Atlantique. En zone euro, ils sont ressortis à respectivement 48.8 et 50.7 (contre 47.8 et 49.8 le mois dernier). Ils remontent également aux Etats-Unis, à 46.8 et 46.6 (contre 46.2 et 44.7 le mois dernier).



Les indices américains ont également clôturé en ordre dispersé, impactés notamment par quelques résultats sanctionnés, à l'image de 3M (-6.21%). Le Dow Jones a gagné 0.31% à 33733 points, le S&P500 a cédé 0.07% à 4016 points et le Nasdaq100 0.22%. En attendant l'indice IFO en Allemagne à 10h puis les stocks pétroliers à 16h30, le CAC40 devrait ouvrir non loin de l'équilibre ce matin.

Techniquement, la consolidation se poursuit, l'indice ne montrant pour le moment pas de réel signe de faiblesse. On suivra de près la sortie des 7011/7064 points pour avoir des indications sur l'orientation à venir.

