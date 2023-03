Proche de l'équilibre à l'ouverture 15/03/2023 | 08:00 Laurent Polsinelli 15/03/2023 | 08:00 Envoyer par e-mail :

En cette période chahutée par la faillite de plusieurs banques américaines, le reflux de l’inflation aux Etats-Unis a permis aux indices de fortement rebondir mardi. L’indice CPI en ressorti en hausse de 6% sur un an, son plus bas niveau depuis septembre 2021, alimentant ainsi les espoirs d'une pause dans le cycle de resserrement monétaire de la Fed.

Après avoir perdu 2.9% lundi, le CAC40 a terminé en forte hausse de 1.86% à 7141 points.



La plupart de ses composantes en ont profité. Thalès s’adjuge 3.8%, Safran 3.53%, Airbus 3.4%, STM 3.3%, BNP Paribas 3.08% et Unibail 2.93%.Seules Eurofins, Orange et Vivendi ont cédé du terrain, enregistrant des pertes respectives de 2.63%, 0.67% et 0.28%.



Les indices américains ont quant à eux débuté la séance sur les chapeaux de roue, avec des gains moyens de l’ordre de 2% à la cloche parisienne. Ces derniers ont légèrement réduit leurs gains en deuxième partie de séance, à l'image du Dow Jones qui a terminé en hausse de 1.06% à 32155 points.

Le S&P500 a engrangé 1.68% à 3920 points et le Nasdaq100 2.32%.



Le CAC40 devrait débuter la séance non loin de l'équilibre, en attendant la production industrielle en zone euro à 11h puis plusieurs statistiques américaines majeures. L'indice PPI, les ventes au détail et l'indice Empire State manufacturier seront dévoilés à 13h30, les stocks des entreprises et l'indice NAHB à 15h, avant les stocks pétroliers à 15h30. En données horaires, l’indice parisien a amorcé une reprise technique sur les 6979 points et arrive à proximité d’une première zone de résistance charnière située vers 7169 points. Le débordement de ce niveau ouvrirait la voie aux 7256/7274 points. En cas d’échec, on pourra envisager un probable retour vers les 7100/7080 points.

