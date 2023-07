Malgré le tassement de l'inflation au Royaume Uni et en zone euro, ainsi que l'envolée de Kering (+7.37%), le CAC40 a réduit ses gains initiaux tout au long de la séance, pour finalement clôturer sur un gain de 0.11% à 7326 points hier.

La prudence semble renforcée par l'intensification de la saison des résultats trimestriels et l'approche des décisions des banques centrales la semaine prochaine.



Au niveau des valeurs, Eurofins a gagné 3.22%, Worldline 2.1%, Dassault Systèmes 1.6% et Total 1.47% tandis que Publicis a perdu 2.8%, Schneider Electric 2.02% et Legrand 1.78%.



Les indices américains ont quant à eux terminé en ordre dispersé, dans l'attente de la publication des grands groupes. Le Dow Jones a gagné 0.31% à 35061 points, le S&P500 s'est adjugé 0.24% à 4565 points alors que le Nasdaq100 a cédé 0.09%.

Après la clôture, les résultats ont finalement été sanctionnés, IBM perdait 1%, Tesla -4.2% et Netflix cédait plus de 8%, suite à un chiffre d'affaires légèrement sous les attentes au T2.

Ce matin, la bourse de Paris devrait ouvrir sans réelle tendance.

Graphiquement, le CAC40 consolide après la forte hausse de la semaine dernière. La zone des 7317 points devra engendrer une réaction positive sous peine de prises de bénéfices en direction des 7267 points.