Proche de l'équilibre à la veille des 3 sorcières

En dépit de statistiques meilleures que prévu aux Etats-Unis (bond de 5.3% des ventes au détail et hausse de 0.9% de la production industrielle), la bourse de Paris a terminé en baisse de 0.36% à 5765 points hier, alourdies par la hausse des rendements obligataires et quelques publications d'entreprises.

Kering a notamment décroché de 7.15% après avoir annoncé une baisse de 6.9% de son résultat net sur 2020. Danone, Orange et Total ont signé les plus fortes hausses, enregistrant respectivement 2.08%, 1.62% et 1.57%.



Outre-Atlantique, les indices ont clôturé en ordre dispersé après les minutes de la Fed, qui conforte le sentiment que la politique monétaire reste inchangée pendant une longue période. Le Dow Jones a inscrit un nouveau record en clôture (+0.29% à 31613 points), le S&P500 s'est effrité de 0.03% à 3931 points tandis que le Nasdaq100 a perdu 0.54% à 13699 points.



Ce matin, le CAC40 devrait ouvrir autour de l'équilibre. D'un point de vue technique, pas de changement, on continuera de suivre de près la sortie des 5750/5800 points pour agir.

