Proche de l'équilibre après Wall Street

L'issue d'une séance sans grand relief, le CAC40 a terminé parfaitement stable hier, reprenant son souffle après la hausse de lundi (+1.45%).

Alstom, Essilor Luxottica et Pernod Ricard ont enregistré les meilleures performances, avec respectivement +2.91%, +2.41% et +1.27% tandis que Vivendi et Safran ferment la marche, cédant 1.7% et 1.4%.



Les statistiques du jour ont globalement dépassé les attentes. En zone euro, le PIB recule de 0.6% en seconde estimation au T4 (-0.7% précédemment), l'indice Zew allemand ressort à 71.2 contre 59.7 attendu et aux Etats-Unis, l'indice Empire State manufacturier remonte à 12.1 (consensus 6.2 et 3.5 le mois dernier).



Malgré ces bonnes statistiques, les indices américains ont terminé en ordre dispersé, après un long week-end pour cause du "Presidents' Day". Le Dow Jones a gagné 0.2% à 31522 points, le S&P500 s'est effrité de 0.06% à 3932 points et le Nasdaq100 a perdu 0.25%.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait débuter la séance sans réelle tendance, les contrats Futures flirtant avec l'équilibre.



Techniquement, le marché parisien marque une pause, après avoir testé les 5800 points lundi. La dynamique reste pour le moment positive en données horaires au-dessus des 5722 points, niveau coïncidant avec la moyenne mobile à 50 heures. On suivra de près la réaction de l'indice à proximité des 5800 points pour agir.

