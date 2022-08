Proche de l'équilibre après les minutes de la Fed 18/08/2022 | 08:00 Laurent Polsinelli 18/08/2022 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 6500 PTS

En attendant les minutes du FOMC, la bourse de Paris a creusé ses pertes toute au long de la séance, alourdie dans un premier temps par un PIB sous les attentes en zone euro (+0.6% contre +0.7% précédemment) puis par les ventes au détail américaines mitigées. Elles sont ressorties stables (contre +0.8% le mois dernier) et progressent de 0.4% hors automobile alors que le consensus tablait sur -0.1% (+0.9% précédemment).

L'indice CAC40 a finalement clôturé en baisse de 0.97% à 6528 points.



Sur le front des valeurs, quelques titres ont résisté. Thalès s'adjuge 0.96%, L'Oréal 0.48% et Pernod Ricard 0.33% alors qu'Alstom et Sanofi ont décroché de respectivement 6.82% et 5.68%. Unibail a perdu 4.89%, STM 4.43% et Michelin 3.72%.



Contrairement aux récentes anticipations, les minutes de la Fed ont montré que ses membres n'ont pas observé de diminution des pressions inflationnistes aux Etats-Unis et restent déterminés à des hausses de taux à court terme même s'il faut aussi prendre en compte le ralentissement de l'économie américaine.

Le Dow Jones a clôturé en baisse de 0.5% à 33980 points, le S&P500 a cédé 0.72% à 4274 points et le Nasdaq100 1.21%.



La prudence devrait rester de mise aujourd'hui, avant la publication de l'indice CPI en zone euro à 11h et à 48h de la compensation mensuelle. Le CAC40 est attendu non loin de l'équilibre.

En données horaires, un mouvement de consolidation se met en place. Un biais baissier restera privilégié sous les 6570 points avec les 6500 points comme premier objectif.

© Zonebourse.com 2022

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.