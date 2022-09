Proche de l'équilibre au lendemain des annonces de la BCE 09/09/2022 | 08:00 Laurent Polsinelli 09/09/2022 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Comme anticipé depuis quelques jours, la banque centrale européenne a relevé hier son principal taux directeur de 75 points de base, évoquant de nouveaux resserrements monétaires au cours des prochains mois. La BCE a par ailleurs relevé ses prévisions d’inflation et table désormais sur + 8.1% cette année dans la zone euro (contre 6.8% en juin). La prévision pour 2023 est portée à 5.5% et celle pour 2024 à 2.3%.

Ces annonces ont dans un premier temps suscité de vifs dégagements sur les marchés actions, avant que le CAC40 ne reprenne rapidement de la hauteur pour finalement clôturer en hausse de 0.33% à 6125 points.



Jerome Powell s'est également exprimé, réitérant la volonté de la Réserve Fédérale à lutter fermement contre l'inflation. Une hausse de 75 points de base semble désormais très probable en fin de mois.

Les indices américains ont également terminé dans le vert, le S&P500 a gagné 0.66% à 4006 points, le Dow Jones s'est adjugé 0.61% à 31774 points et le Nasdaq100 0.5%.



L'orientation devrait être plus hésitante ce matin en Europe, les contrats Futures suggérant une hausse initiale de 0.1% pour le CAC40.

Les données dévoilées en Chine étaient globalement rassurantes, l'indice CPI progresse de 2.5% (2.7% précédemment) et l'indice PPI de 2.3% (4.2% le mois dernier).



D'un point de vue graphique, la configuration reste inchangée. Il faudra attendre la sortie des 6009/6190 points pour agir.

