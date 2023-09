Les places européennes ont de nouveau débuté sur une note baissière aujourd’hui, les opérateurs limitant les initiatives avant la décision de la BCE en matière de politique monétaire à 14h15. Le consensus reste partagé entre un statu quo et une hausse de 25 points de base alors que l’Europe est confrontée à la fois à un ralentissement économique et à une inflation élevée. Christine Lagarde fera ensuite sa traditionnelle conférence de presse à 14h45.



Le CAC40 vient néanmoins de redresser la barre et s'effrite désormais de 0.07% à 7217 points. Le S&P500 gagne quant à lui 0.3% en préouverture.



Sur le plan macroéconomique, l’indice PPI, les inscriptions hebdomadaires au chômage et les ventes au détail seront publiés à 14h30 puis les stocks des entreprises à 16h.

Graphiquement, pas de changement, à court terme, on surveillera la sortie des 7184/7242 points pour agir.