Proche de l'équilibre avant les PMI 05/04/2022 | 08:00 Laurent Polsinelli 05/04/2022 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 6635 PTS/ 6745 PTS

Malgré le rebond du pétrole avec la perspective de nouvelles sanctions contre la Russie, le CAC40 a clôturé en hausse de 0.7% à 6731 points hier, à la faveur des valeurs technologiques et du luxe.

Thalès a gagné 3%, Dassault Systèmes 2.8%, Cap Gemini et Essilor 2.78% et Hermès 2.4% alors qu'Axa a perdu 1.98% et Société Générale 1.64%.



Aux Etats-Unis, les commandes industrielles étaient conformes aux attentes, en baisse de 0.5% (+1.5% le mois dernier) mais cela n'a pas empêché Wall Street de poursuivre sa progression. Le Nasdaq100 a engrangé 2.01% avec notamment le bond de Twitter (+27.1%). Le S&P500 a terminé en hausse de 0.81% à 4582 points et le Dow Jones s'est adjugé 0.3% à 34921 points.



Ce matin, les contrats futures laissent envisager une ouverture autour de l'équilibre pour le CAC40, en attendant les indices PMI services en zone euro.

En données horaires, la consolidation horizontale perdure. En intraday, la zone des 6690 points, correspondant à la moyenne mobile à 20 heures fera office de pivot. La préservation de cette zone de cours pourrait permettre à l'indice de poursuivre son ascension en direction des 6776 points puis 6820 points.

© Zonebourse.com 2022 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.