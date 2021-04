Proche de l'équilibre dans les premiers échanges 26/04/2021 | 08:00 Laurent Polsinelli 26/04/2021 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Malgré la bonne orientation initiale de Wall Street et des indices PMI meilleurs que prévu en zone euro et aux Etats-Unis, la bourse de Paris a marqué une pause vendredi et clôturé en légère baisse de 0.15% à 6257 points.

La croissance de l'activité manufacturière s'est accélérée en zone euro (60.7 contre 59 attendu) tandis que l'activité des services a repassé la barre des 50 (50.3).



Outre-Atlantique, ces mêmes indices sont ressortis à 60.6 et 63.1, témoignant de la bonne santé de l'économie américaine, et les ventes de logements neufs ont progressé à 1021K. Ces bonnes données ont permis à Wall Street de reprendre de la hauteur, en dépit des craintes de relèvement des taxes sur les transactions financières de 20 à 39.6%.

Le Dow Jones a terminé en hausse de 0.67% à 34043 points, le S&P500 s'est adjugé 1.09% à 4180 points et le Nasdaq100 a gagné 1.3%.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait débuter sur une note hésitante. La séance sera animée par l'IFO en Allemagne à 10h puis les commandes de bien durables américaines à 14h30.



En données horaires, le marché parisien demeure en phase de reprise depuis son test des 6150 points la semaine dernière. A très court terme, on attendra la sortie des 6229/6280 points pour agir dans un sens comme dans l'autre.

