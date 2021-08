Proche de l'équilibre dans les premiers échanges 03/08/2021 | 08:04 Laurent Polsinelli 03/08/2021 | 08:04 Envoyer par e-mail :

A la faveur de bons résultats d'entreprises et d'un indice PMI manufacturier à 62.8 en zone euro, le CAC40 a inscrit un nouveau record annuel hier à 6690 points, avant de réduire légèrement ses gains et clôturer en hausse de 0.95% à 6675 points.



Bien orientés en première partie de séance, les indices américains ont quant à eux terminé en ordre dispersé, alourdi par le repli du pétrole et des statistiques décevantes.

La croissance de l'activité manufacturière a ralenti aux Etats-Unis (ISM à 59.5 contre 60.6), tout comme en Chine (indice Caixin à 50.3 contre 51.3 précédemment).

Le Dow Jones a clôturé en repli de 0.28% à 34838 points, le S&P500 a perdu 0.18% à 4387 points et le Nasdaq100 a grappillé 0.02%.



Aujourd'hui, le marché parisien devrait débuter la séance non loin de l'équilibre en attendant les données sur l'inflation en zone euro.



Techniquement, pas de changement, la dynamique est positive en données horaires au-dessus des 6645 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. Le sens de sortie des 6645/6687 points permettra d'anticiper une nouvelle impulsion haussière en direction des 6750 points ou au contraire, quelques prises de bénéfices avec les 6600 points comme premier objectif.

