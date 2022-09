Proche de l'équilibre dans les premiers échanges 30/09/2022 | 08:02 Eduardo Yusseppe Quiñonez Diaz 30/09/2022 | 08:02 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5613 PTS/ 5773 PTS

Les Bourses mondiales ont nettement reculé jeudi, les investisseurs tablant sur plus de hausses de taux d'intérêt, compte tenu de l'inflation, et craignant un récession économique. La Bourse de Paris a terminé jeudi en nette baisse de 1,53%. L'indice CAC 40 s'est replié de 88,14 points à 5.676,87 points.



Du côté des valeurs, Thales a récupéré 2.76%, Safran 0.54% et TotalEnergies 0.31%, tandis que Alstom a perdu 7.16%, Renault 7.06% et Carrefour -5.56%. A New York, le Dow Jones a perdu 1,54%, l'indice Nasdaq a abandonné 2,84% et l'indice Standard & Poor's a cédé 2,11%. Côté statistiques, l'indicateur du sentiment économique dans la zone euro a encore baissé en septembre, passant de 97,3 en août à 93,7, une chute encore plus profonde que les 95 estimés. l'Espagne a connu une détente de son inflation tandis que l'inflation belge a grimpé à son plus haut niveau depuis 1975 ; et l'Allemagne, la plus grande économie du bloc, a déclaré s'attendre à un taux d'inflation de 10 %, contre 7,9 % en août et l'estimation du marché de 9,4 % la plus haute depuis décembre 1951. En attendant le taux de chômage suivis de l'indice des prix à la consommation en Europe à 11h et l'indice PMI de Chicago à 15h45 aux états-unis, le CAC40 devrait ainsi poursuivre sur sa lancée et afficher un gain initial de 0.5% aujourd'hui.



En données horaires, la CAC40 évolue de manière erratique, avec une volatilité intraday élevée, preuve de la nervosité des intervenants. Seul un retour au-dessus des 5773 points constituerait une première indication positive militant pour un retour rapide vers les 5852 points. Sous les 5650 points, l’objectif majeur reste fixé à 5613 points, borne basse d’un gap laissé ouvert en février 2021.

© Zonebourse.com 2022 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.