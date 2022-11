Proche de l'équilibre dans les premiers échanges 07/11/2022 | 08:00 Laurent Polsinelli 07/11/2022 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Portée par les rumeurs d'allégements des mesures "zéro Covid" en Chine, ayant bénéficié au luxe et aux valeurs liées aux matières premières, la bourse de Paris a clôturé en forte hausse de 2.77% à 6416 points vendredi dernier. Elle engrangé ainsi 2.29% sur la semaine écoulée, malgré la déception causée par la Réserve Fédérale qui s'est montrée déterminée dans sa lutte contre l'inflation et n'envisage pas de pause dans les resserrements monétaires dans les mois à venir.



Du côté des valeurs, Kering a gagné 7.07%, L'Oréal 6.78%, ArcelorMittal 6.48%, LVMH 5.75% et Alstom 4.27% tandis que Thalès a perdu 2.6%.



Les indices américains ont également repris du terrain, après quatre séances consécutives de baisse et un rapport mensuel sur l'emploi mitigé. Le taux de chômage remonte à 3.7% mais 261K emplois ont été créés alors que le consensus tablait sur 197K (315K le mois dernier). Le salaire horaire progresse par ailleurs de 0.4% (0.3% précédemment).

Le Dow Jones a ainsi terminé en hausse de 1.26% à 32403 points, le S&P500 a gagné 1.36% à 3770 points et le Nasdaq100 1.56%.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait néanmoins ouvrir à proximité de l'équilibre alors que la Chine a démenti qu'elle envisageait d'assouplir ses restrictions sanitaires et qu'elle s'en tiendrait "indéfectiblement" à sa politique zéro Covid. Graphiquement, la dynamique demeure positive en données horaires au-dessus des 6330 points, zone de convergence avec la moyenne mobile à 20 heures, voire au-dessus des 6379 points en intraday. A court terme, on attendra la sortie des 6379/6488 points pour avoir des indications sur l'orientation à venir.

