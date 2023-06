Portée par Carrefour (+3.01%), les valeurs technologiques (STM +2.93%, Eurofins +2.54% et Cap Gemini +2.19%) et le bond de Wall Street mardi, le CAC40 s'est hissé non loin des 7300 points hier, avec un gain de 0.98% à 7286 points à la clôture.

Les opérateurs n'ont que peu réagi aux commentaires de Christine Lagarde qui a indiqué que l'inflation restait trop forte en Europe et que la BCE va devoir poursuivre sa lutte contre la hausse des prix quoi qu'il en coûte.



Outre-Atlantique, la tendance est restée plus hésitante et les grands indices ont clôturé en ordre dispersé alors que Jerome Powell a déclaré que la situation économique était loin d'un retour à la normale et que deux hausses de taux étaient envisagées d'ici la fin de l'année pour juguler l'inflation.

Le Dow Jones a terminé en baisse de 0.22% à 33852 points, le S&P500 a perdu 0.04% à 4376 points et le Nasdaq100 a gagné 0.12%.



L'indice parisien est ainsi attendu à proximité de l'équilibre ce matin, avant notamment le PIB US et les inscriptions hebdomadaires au chômage à 14h30.

En données horaires, la tendance demeure haussière au-dessus des 7250 points. A très court terme, on attendra la sortie des 7250/7322 points pour avoir plus de visibilité sur l'orientation à venir.