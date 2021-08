Proche de l'équilibre en attendant Powell 27/08/2021 | 11:20 Laurent Polsinelli 27/08/2021 | 11:20 Envoyer par e-mail :

Le CAC40 s’inscrit en timide baisse de 0.08% à 6660 points ce matin, les opérateurs limitant les initiatives en attendant le discours de Jerome Powell à Jackson Hole à 16h.

La balance commerciale américaine, les dépenses et revenus des ménages et l’indice Core PCE ainsi que les stocks des grossistes seront également publiés à 14h30, avant l’indice du Michigan à 16h. Parmi les composantes du CAC40, les écarts apparaissent peu significatifs. ArcelorMittal et STM signent les plus fortes hausses (+0.8%) alors qu’Airbus et Bouygues ferment la marche, avec des replis de 1.2% et 1.5%. Graphiquement, la volatilité se réduit, l’indice oscillant dans une étroite fourchette de cotation. A très court terme, le sens de sortie des 6644/6683 points devrait donner quelques indications sur l’orientation à venir.

