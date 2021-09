Proche de l'équilibre en attendant Wall Street 07/09/2021 | 08:00 Laurent Polsinelli 07/09/2021 | 08:00 Envoyer par e-mail :

En l'absence de Wall Street, fermée hier pour le "Labor Day", le CAC40 et les autres places européennes ont repris des couleurs. La tendance a été soutenue par la hausse des places asiatiques et par les mauvaises données concernant l'emploi américain qui laissent espérer que la Fed attendra encore avant d'amorcer le tapering.

Avec le luxe en tête, le marché parisien a engrangé 0.79% à 6742 points.

LVMH a signé la plus forte hausse (+2.17%), suivie par Carrefour (+1.87%), Hermès (+1.79%) et Kering (+1.61%). Alstom a, en revanche, perdu 1.47% et Veolia 0.95%.



Aucune statistique américaine n'est au programme aujourd'hui encore mais les opérateurs prendront connaissance de l'indice Zew Allemand à 11h et du PIB pour la zone euro (consensus 2%). Dans cette attente, le CAC40 devrait ouvrir sur une note stable.



Techniquement, l'indice a amorcé une reprise technique sur la zone des 6670 points. Ce dernier devra déborder les 6751 points pour poursuivre sur sa lancée en direction des 6780 points voire 6800/6825 points par extension.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 HERMÈS INTERNATIONAL 1294.5 1.33% TELEPERFORMANCE SE 384.9 1.05% LEGRAND 98.34 0.97% KERING 700.6 0.91% BOUYGUES 36.1 0.67% ENGIE 11.888 -1.39% AIRBUS SE 114.1 -1.54% WORLDLINE 71.81 -1.60% THALES 84.04 -2.28% DANONE 60.22 -2.49% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.