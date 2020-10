Proche de l'équilibre malgré l'arrêt des négociations américaines Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 1842 PTS

Objectif de cours : 4925 PTS

Malgré le gel des négociations sur le plan de relance américain, imposé par Donald Trump, le CAC40 fait preuve de résilience et s'inscrit en légère baisse de 0.09% à 4890 points.

Les marchés européens profitent de la perspective d'un rebond outre-Atlantique (+0.6% pour le S&P500), après la chute de la veille.



La séance sera focalisée sur les interventions des banquiers centraux, avec Christine Lagarde à 14h10 et les minutes du FOMC à 20h.

Les opérateurs prendront connaissance des stocks pétroliers à 16h30 et du crédit à la consommation à 21h. En données horaires, la configuration reste inchangée. La tendance est haussière au-dessus des 4842 points, niveau coïncidant avec la moyenne mobile à 20 heures. On suivra de près la sortie des 4842/4925 points pour agir.

Laurent Polsinelli

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.