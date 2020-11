Proche de l'équilibre pour cette séance peu animée 26/11/2020 | 11:13 Laurent Polsinelli 26/11/2020 | 11:13 Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5536 PTS/ 5600 PTS

Profitant des records du Nasdaq Composite hier, l’indice CAC40 a ouvert en territoire positif, avec les valeurs technologiques et les records du Nasdaq Composite hier, avant de rapidement basculer dans le rouge. Les opérateurs optent ainsi pour quelques prises de bénéfices sur les valeurs financières et les pétrolières, après l’envolée de ces dernières semaines.

Alstom perd 3.1%, Carrefour 1.5%, Cap Gemini 1.2% et BNP Paribas 1.1%. A l’opposé, STM se distingue, avec un gain de 3.1%.

L'indice parisien s'effrite désormais de 0.02% à 5570 points.



Aucune statistique n’est au programme en deuxième partie de séance, Wall-Street étant fermée pour Thanksgiving. La bourse de New-York ouvrira ses portes pour une demi-séance demain.

Les opérateurs prendront néanmoins connaissance des minutes de la BCE à 13h30. En données horaires, comme évoqué dernièrement, la dynamique reste haussière au-dessus des 5536 points. Seul un retour sous ce niveau militerait pour l’amorce d’une consolidation plus marquée en direction des 5517/5490 points.

