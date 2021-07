Proche de ses records annuels 29/07/2021 | 09:36 Laurent Polsinelli 29/07/2021 | 09:36 Envoyer par e-mail :

En cette période de publications trimestrielles, les places financières se maintiennent à proximité de leurs points hauts, soutenues également par la perspective d'une poursuite des politiques monétaires accommodantes des banques centrales.

Après la BCE qui a confirmé que les taux devraient rester proches de leurs niveaux actuels et que le programme de rachats d’actifs était maintenu, tolérant une inflation passagère au-delà des 2%, la Fed a également opté pour un statu quo.

Le président de la Réserve Fédérale s'est montré plus optimisme, réitérant que le rétablissement de l'économie était sur la bonne voie mais qu'il restait des progrès à accomplir notamment au niveau de l'emploi avant d'envisager une réduction du soutien monétaire. L'inflation reste transitoire et aucun calendrier n'a été évoqué au sujet du tapering, malgré des divergences d'opinion, sujet qui devrait être débattu en septembre. Sur le front de la microéconomie, la saison des résultats bat son plein. Pour le moment plus d'un tiers des sociétés du S&P500 ont dévoilé leurs comptes et 90% d'entre elles ont battu le consensus. Les analystes tablent désormais sur une hausse de 74% des bénéfices sur un an (contre 52.2 en mars), confortant l'orientation nettement positive des places financières.



Graphiquement, le CAC40 revient à proximité de ses records annuels et conserve ainsi une dynamique positive en données journalières au-dessus des 6500 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 jours. A court terme, le sens de sortie des 6500/6666 points en clôture devrait être déterminant. Une sortie par le haut de cette zone, confirmée en clôture, ouvrirait la voie aux 6800 points.

