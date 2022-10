Proche des 5800 points en attendant l'inflation américaine 11/10/2022 | 11:18 Laurent Polsinelli 11/10/2022 | 11:18 Envoyer par e-mail :

En attendant les données sur l'inflation américaine demain et jeudi (indices PPI et CPI), la bourse de Paris subit de nouveaux dégagements, avec les craintes de récession en raison des hausses de taux des banques centrales.

Le CAC40 cède désormais 0.73% à 5797 points et le S&P500 recule de 0.8% en préouverture.



La prudence est également renforcée par le début de la saison des résultats trimestriels en fin de semaine aux Etats-Unis.

Aucune statistique n'est attendue en deuxième partie de séance.



Sur le front des valeurs, Vinci gagne 1.8%, Airbus 0.9% et Sanofi 0.8% tandis que Renault rend 3.6%, Total 2.7% et Cap Gemini 2.3%. En données horaires, la tendance reste pour le moment baissière sous les 5885 points. Seul le dépassement de ce niveau permettrait d'anticiper une reprise technique en direction des 5950/6040 points.

La volatilité devrait perdurer dans les séances à venir, au gré des données macroéconomiques qui pourraient influencer la Fed.

