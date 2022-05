Proche des 6300 points 13/05/2022 | 11:04 Laurent Polsinelli 13/05/2022 | 11:04 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 6350 PTS

Tandis que Jerome Powell a confirmé hier que des hausses de taux de 50 points de base seraient appropriées lors des prochaines réunions, l'Europe en profite pour reprendre un peu de hauteur en cette fin de semaine. L'indice CAC40, qui avait perdu 1.01% hier, progresse désormais de 1.34% à 6289 points, avec la détente du marché obligataire.

Le S&P500 s'adjuge également 1.1% en préouverture.



Du côté des statistiques, les prix à l'importation seront dévoilés à 14h30 puis l'indice de confiance du Michigan à 16h. En zone euro, la production industrielle est ressortie en baisse de 1.8% (consensus -2.1% et +0.7% le mois dernier).



En données horaires, comme évoqué dernièrement, le CAC40 demeure en phase de reprise technique. Les premiers objectifs restent fixés à 6322/6350 points et seul un retour sous les 6200 points mettrait à mal ce scénario.

