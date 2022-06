Proche des 6300 points à l'ouverture 10/06/2022 | 08:00 Laurent Polsinelli 10/06/2022 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Réagissant aux annonces de la BCE, laquelle a laissé ses taux inchangés hier, la bourse de Paris a rapidement creusé ses pertes et terminé en forte baisse de 1.4% à 6538 points.

La banque centrale européenne a annoncé l'arrêt de son programme d'achats d'actifs (APP) et ouvert la voie à une première hausse de taux de 25 points en juillet. Un second resserrement monétaire devrait avoir lieu en septembre (25 ou 50 points de base), en fonction de l'évolution de l'inflation.

La BCE a par ailleurs revu à la baisse ses prévisions de croissance en zone euro (+2.8% en 2022 et +2.3% en 2023), tout en relevant celles concernant l'inflation, qui devrait atteindre +6.8% en 2022 (+5.1% précédemment) et +3.5% en 2023.



Concernant les valeurs, peu de titres surnagent. Euroapi a gagné 2.24%, Axa 0.32% et Michelin 0.12%. A l'opposé, ArcelorMittal a perdu 4.54%, Unibail 3.49%, Safran 3.07% et STM 2.8%.



Avec la hausse des rendements obligataires, les indices américains ont eux aussi perdu du terrain, en attendant les données sur l'inflation cet après-midi.

Le Dow Jones a reculé de 1.94% à 32272 points, le S&P500 a cédé 2.38% à 4017 points et le Nasdaq100 s'est enfoncé de 2.75%. En Chine, l'indice PPI progresse de 6.4% (8% le mois dernier) et l'indice CPI de 2.1%.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait de nouveau ouvrir en gap baissier et rallier à l'ouverture la zone des 6300 points.

Graphiquement, la dynamique est baissière en données horaires sous les 6412 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. Le seuil des 6300 points devra engendrer une réaction positive sous peine d'un retour rapide vers les 6237 points.

